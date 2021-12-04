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Полковник СБУ рассказал о неспособности Украины защитить НАТО

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Украина не может защитить НАТО. Такое заявление сделал специалист в сфере обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

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«НАТО — это больше политико-военный блок, потому что военный бюджет стран НАТО размещен на европейском театре военных действий — $250 млрд. Военный бюджет России — $60–70 млрд, это я веду к тому, что когда отдельные мифотворцы говорят, что Украина стоит на переднем плане и защищает страны НАТО, так это неправда, потому что они сами себя защищают», — сказал он в беседе с телеканалом «Наш» в четверг, 2 декабря.

Он считает, что Украине надо вести политический диалог со странами-участницами НАТО, но утверждения, будто Украина может войти в альянс и получить особое партнерство, являются ложью.

3 декабря госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен рассказал, что НАТО не планирует агрессии против России. При этом он заявил, что агрессия якобы исходит от России, и пообещал стране «очень серьезные последствия» со стороны США и Европы, если она «продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины».

В тот же день в ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств — рутина НАТО. В подтверждение своих слов Захарова напомнила о Сирии, Ливии, Ираке, Югославии, где НАТО во главе с США продемонстрировали открытую вооруженную агрессию. Она также привела в пример Украину, где США в координации с Брюсселем руководили антиконституционными переворотами.

По ее мнению, осведомленность представителей западного крыла мировой политики о так называемых красных линиях России заставляет их злиться. Захарова также отреагировала на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о разработке ключевых элементов своей «стратегической концепции». Она предположила, каким бы был список ценностей альянса с примерами их реализации.

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