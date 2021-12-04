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Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»

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Долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне «BBB» остается стабильным. С подтверждением этого выступило международное рейтинговое агентство Fitch 3 декабря.

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«Рейтинг России на уровне «BBB» обеспечен ее сильным внешним балансом, самым низким уровнем государственного долга в группе аналогичных стран и прочной основой макроэкономической политики, подкрепленной надежной денежно-кредитной политикой, гибкостью обменного курса и разумной антициклической фискальной политикой», — говорится в сообщении агентства.

Аналитики Fitch пояснили, что стабильный прогноз отражает эффективность политики по сохранению устойчивости суверенного баланса во время прошлогоднего карантина, а также восстановление экономической активности и цен на нефть, что еще больше поддерживает внешние и государственные финансы России.

В качестве негативных факторов аналитики указали геополитический риск, низкий потенциал роста ВВП и высокую зависимость от сырьевых товаров.

«Сохраняющийся риск санкций и ограниченные перспективы структурных реформ в областях, необходимых для повышения темпов экономического роста в России, продолжают сдерживать рейтинг», — пояснили специалисты.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, в министерстве такой прогноз агентства оценивают положительно.

«Среди факторов, обусловивших данное решение, агентство называет наиболее низкий уровень государственного долга России среди стран с сопоставимым уровнем рейтинга, рост уровня фискальных резервов и надежную макроэкономическую конструкцию, выстроенную правительством РФ и Банком России», — приводит слова Силуанова ТАСС.

По его словам, сочетание данных факторов — залог устойчивости российской экономики перед потенциальными внешними потрясениями.

Также Fitch подтвердило краткосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) страны на уровне «F2», уточняет «Газета.Ru».

В сентябре Fitch повысило прогноз роста российского ВВП в 2021 году на 0,6 п. п. по сравнению с июньским прогнозом (3,7%), до 4,3%. Fitch сохранило ожидания по росту ВВП России в 2022 году на уровне 2,7% и на 2% в 2023-м.

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