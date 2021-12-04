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Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 декабря

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Облачная и морозная погода с гололедицей и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве в субботу, 4 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дневная температура воздуха в городе составит от -3 до -1 градусов. Ночью столбики термометров в Москве покажут от -7 до -5 градусов.

На территории Московской области синоптики прогнозируют от -6 до -1 градусов днем и от -10 до -5 градусов в ночное время.

Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам на следующей неделе 20-сантиметровые сугробы. Он уточнил, что в пятницу, 3 декабря, снежный покров останется на уровне 8–10 см. А в выходные, 4–5 декабря, похолодает, осадки перейдут в твердую фазу.

О погоде зимой в Москве рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок. Он назвал ее весьма переменчивой и пояснил, что в первой половине декабря ожидается резкое похолодание до –20 градусов и даже ниже, а к Новому году возможно потепление.

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