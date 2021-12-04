Госсекретарь Блинкен заявил о возможности переговоров Путина и Байдена в скором будущем
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден проведут переговоры в ближайших временных перспективах. Такими прогнозами в пятницу, 3 декабря, поделился глава Государственного департамента США Энтони Блинкен.
«Я ожидаю, что они переговорят в очень скором будущем», — сообщил государственный секретарь США в ходе своего выступления на конференции Reuters NEXT, трансляция которого была опубликована на YouTube.
На том же форуме представитель американского Госдепартамента обратился к России и Украине с призывом подтвердить приверженность соблюдению Минских соглашений в рамках урегулирования ситуации в Донбассе.
Ранее в этот день представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что точная дата предстоящей встречи Путина и Байдена пока не согласована. Он также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что беседа лидеров может состояться 7 декабря. По его словам, такая дата фигурирует в ходе обсуждения.
В свою очередь, помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что одной из тем предстоящих переговоров президентов России и США станет ситуация на Украине. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы Ирана, Ливии и Сирии. Кроме того, разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.