Пилот севшего в Иркутске S7 сообщал диспетчеру об обледенении лайнера

Пилот летевшего из Магадана в Новосибирск лайнера Airbus A321 авиакомпании S7, который экстренно сел в Иркутске, сообщал диспетчеру об обледенении. Это следует из их переговоров, выдержку из которых приводят 4 декабря «Известия».

Пилот получил информацию от диспетчера, что предыдущий взлетевший борт докладывал об обледенении и умеренной болтанке до эшелона 100.

Далее пилот Airbus сообщил о проблемах с полетом и сильном обледенении самолета. Диспетчер диктует пилоту «снижаться к третьему, 1100 м». Пилот выполнил рекомендацию, а чуть позже диспетчер сообщил информацию для захода на посадку.

«Сибирь, 50220, заход разрешаю, полоса 10», — говорит диспетчер.

Посадить самолет не удалось, и диспетчер рекомендовал поднять самолет на высоту 1700 м.

«Сохраняйте, 1700 м высоту. Левее следуйте, уклоняетесь влево. Справа поправку возьмите, гора перед вами», — указал диспетчер, на что пилот рапортировал о невозможности стабилизировать самолет.

«Мы не можем самолет стабилизировать. Не можем со взлетом… Пока ничего не можем, справится с самолетом...», — ответил пилот.

«Если есть возможность, набирайте эшелон 170180, повыше для стабилизации. Безопасная в этом секторе высота — 2150 м. Минимальная безопасная высота», — рекомендовал диспетчер.

Через некоторое время пилот сообщил о стабилизации воздушного судна, на что земля рекомендовала снижение до 2300 м. Во время посадки в Иркутске пилот снова уведомил о сильном обледенении самолета.

«Сильнейшее обледенение. Посадочное положение уходит. Набираем 1500», — сказал пилот.

Авиалайнер S7 с отказавшей электроникой сел в Иркутске утром 3 декабря. Проблемы с управлением начались у него после того, как самолет был переведен в режим «директ» автопилота. Судно стало сильно раскачиваться, а его скорость — колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

Сейчас специальная комиссия проверяет, какими противообледенительными средствами обрабатывали борт. Действиям пилотов будут даны оценки.

По информации источника, причиной происшествия, вероятно, стала совокупность факторов. При этом отмечается, что избежать трагедии удалось именно благодаря правильным действиям пилота. Если бы не должная реакция экипажа, воздушное судно упало бы через 10 секунд, подчеркнул собеседник.

Заслуженный пилот России Сергей Сытник в беседе с «Известиями» восхитился действиями пилотов лайнера авиакомпании S7, которые смогли посадить самолет с отказавшей электроникой в Иркутске. Специалист подчеркнул, что пилоты воздушного судна «молодцы и настоящие герои» и сделали всё правильно.