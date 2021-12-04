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При атаке боевиков в Мали погиб 31 мирный житель

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По меньшей мере 31 человек стал жертвой нападения боевиков на пассажирский автобус в Мали. Еще восемь человек ранены, сообщает в субботу, 4 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на местный источник.

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Отмечается, что атака произошла на востоке страны в районе города Бандиагара (область Мопти).

Ранее, 11 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с малийским коллегой Абдулаем Диопом заявил, что Москва осознает необходимость подкрепить обороноспособность Мали в условиях возросшей активности террористов и помочь стране в вопросе сохранения территориальной целостности. По словам Лаврова, нельзя допустить вакуум власти, который может возникнуть на севере страны в связи с решением Франции вывести части своего контингента из Мали и закрыть три военные базы из пяти в районах, где наиболее активны террористические образования.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов начался в 2012 году. Ситуация в стране обострилась из-за обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Тогда повстанцы-туареги и несколько группировок исламистов захватили север страны, создав самопровозглашенное независимое государство Азавад. В 2013 году Франция ввела в Мали войска, вернув территорию под контроль центральных властей африканской республики. С тех пор исламисты используют этнические противостояния для вербовки боевиков.

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