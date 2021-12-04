Военные РФ обеспечили безопасность пересадки виноградников в Нагорном Карабахе

Миротворцы РФ обеспечили безопасность при пересадке виноградников в отдаленных районах Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в субботу, 4 декабря.

«Жители Аскеранского района обратились к российскому миротворческому контингенту с просьбой по обеспечению безопасности сельскохозяйственных работ вблизи линии разграничения. На данном этапе происходит пересадка саженцев винограда», — сообщил представитель российского миротворческого контингента Алексей Зайцев.

Пересадку виноградников на плантациях начали после того, как миротворцы России разминировали неразорвавшиеся боеприпасы и очистили территорию от взрывоопасных предметов в селе Храморт Аскеранского района.

«С 80-го года живу в Нагорном Карабахе. 20 лет я работаю в этих местах, плантациях граната и винограда. После войны не могли работать. Как приехали миротворцы — помогают нам, и мы можем уже снова идти на работу. Миротворцы, если бы их не было, мы бы не смогли работать на своих местах. Нашу безопасность обеспечивают миротворцы, без них мы бы не смогли работать», — сказала жительница села Храморт Аида Григорян.

Местные жители обращаются к российским военным за помощью, чтобы не сорвать плановые мероприятия по подготовке плантаций к зиме.

3 декабря военные медики российского миротворческого контингента за сутки объехали все 27 наблюдательных постов в Нагорном Карабахе и выполнили профилактические работы. Также отмечается, что продолжается плановая ревакцинация российских миротворцев на отдаленных наблюдательных постах, расположенных вдоль линии соприкосновения сторон. Специалисты провели дезинфекцию мест общего пользования, приема пищи, занятия спортом и размещения военнослужащих. На каждом наблюдательном посту военные медики развернули и организовали пункты, где военные смогут круглосуточно измерить температуру.