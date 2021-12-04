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Затмение Солнца произойдет 4 декабря

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Полное солнечное затмение произойдет в субботу, 4 декабря.

Всё совпало: как увидеть кольцевое солнечное затмение
Редкое астрономическое явление, которое случится в самый длинный день года, будет заметно даже в Москве

Однако природное явление нельзя будет наблюдать с территории России.

«4 декабря 2021 года произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой = 1,037 в 10:34 мск. Полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Антарктиды», — сообщается на сайте Московского планетария.

Зато при хорошей погоде частные фазы затмения можно будет увидеть на юге Африки, в Намибии, Южной Америке, Антарктиде, а также в южных акваториях Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Во время полного затмения Солнца можно увидеть солнечную корону, звезды и планеты, находящиеся вблизи небесного светила.

19 ноября с 10:20 до 13:48 мск прошло самое долгое за последние 500 лет частное лунное затмение. Его могли видеть жители Дальнего Востока.

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