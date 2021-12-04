Затмение Солнца произойдет 4 декабря
Полное солнечное затмение произойдет в субботу, 4 декабря.
Однако природное явление нельзя будет наблюдать с территории России.
«4 декабря 2021 года произойдет полное затмение Солнца с максимальной фазой = 1,037 в 10:34 мск. Полная фаза затмения продлится 1 минуту 54 секунды и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Антарктиды», — сообщается на сайте Московского планетария.
Зато при хорошей погоде частные фазы затмения можно будет увидеть на юге Африки, в Намибии, Южной Америке, Антарктиде, а также в южных акваториях Атлантического, Индийского и Тихого океанов.
Во время полного затмения Солнца можно увидеть солнечную корону, звезды и планеты, находящиеся вблизи небесного светила.
19 ноября с 10:20 до 13:48 мск прошло самое долгое за последние 500 лет частное лунное затмение. Его могли видеть жители Дальнего Востока.