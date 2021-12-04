Задержанный за опасную езду боец поп-MMA записал видеообращение

Представитель поп-ММА боец Чоршанбе Чоршанбиев записал видеообращение после задержания за опасную езду по столичным дорогам. Он заявил, что находится на свободе и едет домой, а данные о задержании устарели, поделился он 3 декабря с подписчиками соцсети.

«Сегодня просыпаюсь, захожу в Instagram, директ взорван, все пишут, во всех новостных каналах по всей России показывают, что я задержан. Начну с того, что это было давно, сейчас я на свободе, еду домой. Практически везде абсолютно некорректная, неверная информация, точная информация есть только у нас», — сказал он, призывая обращаться за верными данными к своему менеджеру.

Кадры задержания Чоршанбиева 3 декабря опубликовало Главное управление МВД РФ по Москве. По данным полиции, у спортсмена не было действительного на территории России водительского удостоверения и полиса ОСАГО. Задержание произошло после публикации видео, на котором спортсмен на Toyota Camry едет по Лефортовскому тоннелю, нарушая правила.

26 ноября Московский суд запретил Instagram-аккаунты блогера Алана Енилеева и его коллег, рассказывающих об уличных гонках. Также запрещены страницы в соцсети «ВКонтакте», распространяющие подобную информацию.

24 ноября автоюрист Дмитрий Славнов отметил, что идею о наказании для блогеров-лихачей по опубликованным ими в соцсетях видео с гонками по городу пора оформить законодательно. По его словам, блогеры демонстративно нарушают законодательство, не стесняясь кадров с показаниями спидометра и не боясь ответственности.