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Встречу Лаврова и Блинкена в США назвали «сердечной и прямолинейной»

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Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме оценили как «сердечные и профессиональные, но также прямолинейные». Об этом первый заместитель Блинкена Уэнди Шерман рассказала 3 декабря в ходе семинара вашингтонского Института Брукингса.

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«Госсекретарь также встретился с министром иностранных дел Лавровым. Это был очень сердечный, очень профессиональный и очень прямолинейный [разговор]», — сказала Шерман.

Она добавила, что в европейской поездке она и Блинкен слышали немало решительных заявлений европейских лидеров в адрес России.

«Мы слышали очень решительные заявления из европейских столиц, от европейских лидеров о возможности Путина предпринять действия (против Украины. — Ред.), тогда рассматриваться будут практически все [ответные меры]», — заявила Шерман относительно утверждений Запада о якобы агрессии России в адрес Украины.

Замгоссекретаря добавила, что Блинкен был очень решителен в Европе, когда говорил о России, якобы намеревающейся выступить против Украины.

«Это (вторжение на Украину. — Ред.) будет экстраординарно серьезным. И мы примем необходимые меры, чтобы сдержать их (Москву. — Ред.) от того, чтобы поступить таким образом, и чтобы они чувствовали последствия, если сделают этот шаг», — сказала Шерман.

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном в Стокгольме 2 декабря длилась около 40 минут. Переговоры прошли в кулуарах министерской встречи ОБСЕ в Стокгольме. Это стало второй встречей представителей РФ и США после июньского саммита президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, эта встреча стала хорошей возможностью для обеих сторон объяснить друг другу свою позицию. Сам глава российского МИДа по итогам встречи с Блинкеном отметил готовность РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США.

При этом Блинкен заявил, что США готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. Он добавил, что Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.

30 ноября президент России Владимир Путин выразил надежду на «чувство здравого смысла, ответственности за свои страны», которые не позволят никому дойти до красных линий. В тот же день сенатор Алексей Пушков добавил, что данное выражение главы государства следует воспринять очень серьезно.

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