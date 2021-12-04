Заммэра объяснила успех Москвы в борьбе с коронавирусом

Успех Москвы в борьбе с коронавирусом объясняется межведомственным взаимодействием. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 3 декабря.

«Буквально за считанные дни федеральные, частные, региональные, муниципальные медорганизации, узкопрофильные, многопрофильные — все объединились и позволили сформировать беспрецедентную систему медицинской помощи, развернуть в Москве 28 тыс. коек буквально за несколько недель», — слова Раковой привели на сайте мэра Москвы.

Всего единая система объединила 600 различных учреждений.

Ракова добавила, что работу врачей поддерживали сотрудники центров госуслуг, на которых легли административные функции. Специалисты социальной защиты принимали по горячей линии заявки на соцпомощь от находящихся на самоизоляции. Более 23 тыс. волонтеров доставляли москвичам лекарства, продукты и товары первой необходимости.

3 декабря Ракова на форуме волонтеров «Мы вместе» рассказала, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась более чем на 50%. Ранее в этот же день вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%, в столице — 72,1%.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.