Самолет с российскими туристами из ЮАР вылетел из Эфиопии в Москву

Борт Ethiopian Airlines с российским туристами, находившимися в ЮАР, вылетел из Аддис-Абебы в Москву в пятницу, 3 декабря. Об этом сообщили в посольстве РФ в Эфиопии.

«Самолет в Москву вылетел из Аддис-Абебы», — цитирует представителя дипмиссии «РИА Новости».

Ранее в этот день два самолета Ethiopian Airlines практически в одно время вылетели в Аддис-Абебу из Йоханнесбурга и Кейптауна. Всего этими рейсами ЮАР покинули около 100 россиян. В столице Эфиопии пассажиры с обоих рейсов должны были объединиться и одним самолетом вылететь в Москву.

2 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что у двоих пассажиров, вернувшихся частным рейсом из ЮАР, выявлен COVID-19, штаммовая принадлежность устанавливается. По прилету они находились на карантине, а в настоящее время госпитализированы. Биологический материал от пассажиров исследуется в двух научно-исследовательских лабораториях.

В этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России ввели двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран, передает НСН. Попова уточнила, что прямое авиасообщение РФ с ЮАР на сегодняшний день закрыто и там нет организованных туристов. Риски, связанные с новым штаммом, по ее словам, оцениваются как очень высокие.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что все службы готовы принять меры в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «Омикрон». Он добавил, что правительство страны уже готовит перечень мер по противодействию распространению этого варианта инфекции.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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