Сооснователь «Википедии» выставил на продажу NFT ее первой версии

Сооснователь «Википедии» Джимми Уэйлс и аукционный дом Christie's с 3 по 15 декабря представят на торгах первую версию онлайн-энциклопедии в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) вместе с iMac Strawberry, на котором она была впервые запущена, пишет The Verge.

NFT Уэйлса, записанный в блокчейн Ethereum, — это первая версия «Википедии», которая увидела свет в январе 2001 года.

«То, что вы увидите на экране, — это то, как выглядела «Википедия» в момент, когда я настраивал программное обеспечение», — рассказал Уэйлс.

Он пояснил, что после продажи токена, страница онлайн-энциклопедии будет открыта для публичного доступа в Интернете. Любой желающий сможет ее увидеть и отредактировать. Но все изменения через пять минут исчезнут, вернув страницу в исходное состояние.

Покупатель сможет изменить окно для возврата изменений, отключить редактирование или закрыть страницу, а также оставить Уэйлсу право управления ею.

Уэйлс мог бы легко продать контроль над веб-страницей без использования технологии блокчейн, но его привлекала идея публично зарегистрированного и поддающегося проверке права собственности.

«Я думаю, особенно интересно то, что впервые у нас есть общедоступная, неизменяемая база данных, и это что-то новое и необычное. Но художественная концепция состоит в том, чтобы вернуть людей в тот момент, когда я создал веб-сайт и должен был подумать: «Боже, он такой уязвимый. Любой может его редактировать. Это может всё разрушить, и через пять минут меня захватят тролли», — объяснил идею торгов Уэйлс.

Вырученные от продажи средства пойдут на благотворительные цели и поддержку WT.social — соцсеть Уэйлса, которую он запустил в 2019 году на пожертвования.

В конце ноября фронтмен группы «Руки вверх» Сергей Жуков совместно с музыкальным лейблом Warner Music Russia и маркетплейсом Binance NFT к 25-летию музыкального коллектива выпустил коллекцию NFT-лотов. Она состояла из аудиофайлов, графических объектов, а также необычных артефактов. В их числе — сертификат, позволяющий будущему владельцу пожизненно запретить Сергею исполнять песню «Студент». Его стоимость — 20 млн рублей.

11 ноября Государственный Эрмитаж открыл свой первый виртуальный выставочный проект — «Незримый эфир». Он объединяет 38 NFT-работ, в том числе созданных специально для этой экспозиции. На выставку ведут QR-коды, размещенные на входе в Эрмитаж и на фасаде здания биржи.

NFT — это невзаимозаменяемые токены, которые созданы на основе технологии блокчейна и позволяют купить права на тот или иной цифровой объект.