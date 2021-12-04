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Кириенко и Матыцин вручили награды на фестивале айкидо в Москве

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В Москве в пятницу, 3 декабря, завершился Открытый всероссийский фестиваль айкидо «Торнадо», ставший крупнейшим в этом году событием в категории боевых искусств в масштабах Европы.

Организатором «Торнадо» выступил Национальный совет айкидо России, всего в мероприятии приняли участие более 600 атлетов из 36 российских регионов.

По итогам были объявлены лауреаты в шести номинациях. На церемонии награждения присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который вручил победителям награды, а также министр спорта РФ Олег Матыцин.

Обращаясь к спортсменам, Кириенко отметил особую роль тренеров. По его словам, в боевых искусствах тренер скорее наставник.

«Ребята берут с него пример. Это человек, который дает ему уроки жизни, который дает ему уроки преодоления своих собственных слабостей. Те, кто сегодня выступал, кого награждали — говорили о том сегодня, что в боевых искусствах без исключения самый сложный противник — это собственные слабости, а самая достойная и сложная победа — это победа над своими страхами. И этот пример дают наставники. Самое главное в фестивале «Торнадо» и в этой премии — слова благодарности и уважения от профессионального сообщества тем людям, которые замечательно боевое искусство айкидо передают новым поколениям», — сказал он.

В свою очередь Матыцин выразил благодарность всем, кто поддерживает айкидо в России, так как это боевое искусство помогает в воспитании детей, популяризируя важнейшие ценности.

«Прежде всего я хочу выразить признательность Национальному совету и всему содружеству айкидо за воспитание детей, за популяризацию жизненно-важных ценностей, которые особенно сейчас всем стали еще более востребованными и понятными, — это ценность быть вместе, поддержкой друг друга», — подчеркнул министр спорта.

В июле Кириенко, выступая перед молодежью в рамках арт-кластера «Таврида», продемонстрировал прием айкидо с использованием силы противника для защиты от нападения. Он подчеркнул, что айкидо учит использовать не собственную силу, а энергию противника.

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