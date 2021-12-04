Блинкен заверил в отсутствии агрессии к РФ со стороны НАТО

Планы Североатлантического альянса (НАТО) не содержат в себе антироссийской агрессии. С таким заявлением в пятницу, 3 декабря, выступил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

«Это не альянс планирует агрессивные действия против России. Единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России», — сообщил американский госсекретарь на своем выступлении в ходе конференции Reuters NEXT, трансляция которого была опубликована на YouTube.

Кроме того, представитель американских интересов указал: Москву ждут некие «очень серьезные последствия» в случае «продолжения конфронтационного курса и агрессии против Украины». Соответствующие меры будут инициированы со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза, уточняет «Газета.Ru».

Заявление Блинкена оценила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова: она охарактеризовала вмешательство во внутренние дела, о котором твердит Вашингтон, как натовскую рутину, подкрепив свои слова реальными примерами в виде других стран, в том числе Сирии, Ливии, Ирака, Югославии.

На том же форуме представитель американского Госдепартамента обратился к России и Украине с призывом подтвердить приверженность соблюдению Минских соглашений в рамках урегулирования ситуации в Донбассе. Блинкен выразил надежду, что российская сторона учтет заявленные претензии. В ответ на это Мария Захарова резюмировала, что процесс поиска агрессоров США следует начать, «стоя перед зеркалом».

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Кроме того, Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ для определения выхода из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.