На трассе Джубга–Сочи водитель BMW насмерть сбил двух человек

Два человека погибли в ДТП на трассе Джубга–Туапсе–Сочи вечером 3 декабря, сообщает паблик «DRIVE2 Туапсе» в соцсети «ВКонтакте».

На размещенном фото с места происшествия видно искореженное крыло BMW Х6, разбитый передний бампер, что позволяет предположить: на момент столкновения автомобиль двигался с большой скоростью.

В комментариях к фото пользователи указали, что недалеко от места ДТП есть надземный переход, а двое погибших, скорее всего, попытались перебежать трассу в неположенном месте.

По данным РЕН ТВ, за рулем находился водитель 1997 года рождения. Удар в момент ДТП был настолько сильным, что погнулся диск переднего колеса.

В ноябре три человека, в том числе два ребенка, погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с фурой в Мурманской области. Водитель Skoda допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем МАЗ.