Захарова раскритиковала слова Блинкена об «агрессивной России»

Вмешательство во внутренние дела суверенных государств — рутина НАТО, напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 декабря в ответ на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессивной России».

«Сотни спецопераций, целью которых являлись вмешательство во внутренние дела суверенных государств и изменение их политической повестки, — натовская рутина. Так что подобные заявления госсекретаря — не что иное, как провальная попытка подвести идеологическую базу под организуемый Вашингтоном «саммит демократий». Если в Госдепе решили поискать нарушающих международное право агрессоров, то этот процесс партнерам надо начинать, стоя перед зеркалом», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

В подтверждение своих слов Захарова напомнила о Сирии, Ливии, Ираке, Югославии, где НАТО во главе с США продемонстрировали открытую вооруженную агрессию. Она также привела в пример Украину, где США в координации с Брюсселем руководили антиконституционными переворотами.

Более того, представитель российского МИДа напомнила про Кубу, Венесуэлу, Никарагуа, Белоруссию, где США со странами НАТО проводили демонстративные попытки свержения власти с применением элементов гибридной войны.

«Это только кое-что из американских шалостей последних двух десятилетий. Крупными мазками, так сказать. Как результат, миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру», — подчеркнула Захарова.

3 декабря Энтони Блинкен заявил, что НАТО не планирует агрессии против России. Единственная агрессия, которая демонстрируется в последние годы, якобы исходит со стороны России, сказал он.

2 декабря прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме, которая длилась около 40 минут. Как полагают эксперты, подобная продолжительность показала, что шансов на прорыв в переговорах мало.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Кроме того, Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ для определения выхода из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.