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Пять автомобилей и пассажирский автобус столкнулись в Архангельске

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В Архангельске в пятницу, 3 декабря, произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей и рейсового автобуса. В результате один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщается в аккаунте областного УМВД России в ВКонтакте.

По информации ведомства, трагедия произошла на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Красной Звезды. Столкнулись ВАЗ-21053, Datsun, Mazda, Dodge и BMW автобус МАЗ.

Отмечается, что на момент аварии пассажиров в автобусе не было, поскольку он следовал в гараж. В нем находились только водитель и кондуктор.

Больше всего в ДТП пострадала отечественная легковушка, находившийся в ней 24-летний мужчина погиб. Помощь медиков понадобилась четырем пострадавшим.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее в этот день три автомобиля столкнулись в Москве, в результате ДТП пострадали четыре человека. Авария произошла на восьмом километре автодороги Звенигород — Акинино — Немчинова Гора, по направлению в сторону области.

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