Непомнящий проиграл Карлсену в шестой партии матча за звание чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в пятницу, 3 декабря, уступил Магнусу Карлсену в шестой партии матча за мировую шахматную корону. Поединок проходит в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Партия завершилась на 136-м ходу, норвежец играл белыми.

Предыдущие пять партий завершились вничью. Счет стал 3,5:2,5 в пользу действующего чемпиона мира. Следующая партия, седьмая по счету, состоится завтра, 4 декабря. В ней Непомнящий будет играть белыми.

Далее партии запланированы на 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 числа. Тай-брейк при необходимости будет назначен на 15 декабря.

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира по шахматам составляет €2 млн.

24 ноября Карлсен отметил агрессивный стиль игры своего соперника. По его словам, россиянин играет быстрее и лучше понимает ценность сохранения короля, чем его предыдущие оппоненты.