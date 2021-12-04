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Непомнящий проиграл Карлсену в шестой партии матча за звание чемпиона мира

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в пятницу, 3 декабря, уступил Магнусу Карлсену в шестой партии матча за мировую шахматную корону. Поединок проходит в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Вспомнить Непомнящего: отдаст ли Карлсен шахматную корону сопернику из РФ
В четырех предыдущих матчах на первенство мира норвежский чемпион был невероятно стабилен

Партия завершилась на 136-м ходу, норвежец играл белыми.

Предыдущие пять партий завершились вничью. Счет стал 3,5:2,5 в пользу действующего чемпиона мира. Следующая партия, седьмая по счету, состоится завтра, 4 декабря. В ней Непомнящий будет играть белыми.

Далее партии запланированы на 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 числа. Тай-брейк при необходимости будет назначен на 15 декабря.

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира по шахматам составляет €2 млн.

24 ноября Карлсен отметил агрессивный стиль игры своего соперника. По его словам, россиянин играет быстрее и лучше понимает ценность сохранения короля, чем его предыдущие оппоненты.

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