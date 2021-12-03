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В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 72,1%

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Уровень коллективного иммунитета от коронавируса, зафиксированный в столице, достиг 72,1%. Соответствующие сведения были опубликованы в пятницу, 3 декабря, на сайте стопкоронавирус.рф.

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«По состоянию на 3 декабря коллективный иммунитет — 72,1%», — приводятся данные по эпидемиологической обстановке в Москве.

Дополнительно уточняется: число вакцинированных первым компонентом от COVID-19 составило 6,3 тыс. человек. Если говорить о показателях москвичей, прошедших полноценный курс введения препарата, то их насчитывается 5 млн 822 тыс. человек, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. Голикова также сообщила, что необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достигнут в Севастополе: там этот показатель составляет 80,8%.

Также губернатор Московской области рассказал, что в регионе за последние три недели фиксируется «радикальное снижение» числа заболевших COVID-19 и госпитализированных с коронавирусом.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Так, за прошлый месяц заболеваемость снизилась на 20%. Также Попова указала на то, что коронавирус обретает свою сезонность.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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