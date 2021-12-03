Байден объявил о разработке мер по защите Украины от агрессии России

Президент США Джо Байден в пятницу, 3 декабря, в ходе брифинга объявил о работе над комплексными пакетом мер, призванных не допустить возможную агрессию РФ в отношении Украины. Трансляция выступления американского ли6ера была опубликована на странице Белого дома в Twitter.

«Чем я занимаюсь, так это разработкой того, что я рассматриваю как наиболее комплексный, обстоятельный ряд инициатив, призванных сделать для Путина (президента России Владимира Путина — Ред.) очень-очень сложным то, чего опасаются люди (якобы военного вторжения РФ на Украину. — Ред.)», — заявил Байден, отвечая на вопрос о том, какие шаги намерена предпринять его администрация в связи со сложившейся ситуацией на российско-украинской границе.

Американский лидер также отметил, что координирует свои действия по складывающейся ситуации с европейскими союзниками.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что он и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Стокгольме обсудили «меры сдерживания» России. По словам главы украинской дипломатии, на переговорах была подтверждена «важность крепкого стратегического партнерства Украины и США». В тот же день Кулеба заявил, что Киев не намерен проводить наступление в Донбассе. По его словам, «Украина привержена мирному урегулированию конфликта».

1 декабря Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. По его словам, Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений. Также он отметил, что НАТО не имеет агрессивных намерений в отношении России и не представляет для нее угрозы.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Кроме того, Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ для определения выхода из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.