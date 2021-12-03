Сотни контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Ульяновской области

Ульяновская область до конца года планирует приобрести 792 контейнера для раздельного сбора мусора. Об этом рассказал замминистра энергетики, ЖКХ и городской среды региона Сергей Ципровский.

«Они (контейнеры) будут иметь различную цветовую окраску, то есть контейнеры будут для сухого и несортированного мусора. Для сухого мусора контейнер будет иметь желтую цветовую окраску. Сухой – это бумага, пластик, металл, мусор, не включающий в себя пищевые отходы», — цитирует чиновника ulpravda.ru.

На закупку дополнительных контейнеров регион получил из федерального бюджета 11,5 млн рублей. Их установят в Ульяновске и Димитровграде.

На сегодняшний день на территории региона используются около 12 тыс. контейнеров, из них 558 – для пластика.

5 октября президент России Владимир Путин потребовал убрать все открытые свалки в черте городов. Он указал на необходимость ускорить данный процесс и завершить его в ближайшие годы.

В июле Путин поручил своим полпредам в федеральных округах подключиться к работе по подготовке типовых проектов ликвидации несанкционированных свалок в границах российских городов.