Путин указал Эрдогану на применение Киевом турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана на применение ВС Украины турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе, сообщила 3 декабря пресс-служба Кремля.

Президент России при обсуждении внутриукраинского кризиса отметил важность полного и неукоснительного соблюдения минского комплекса мер 2015 года и других договоренностей, в том числе в «нормандском формате». Он обратил особое внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв минских соглашений.

«Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар»,— цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс.

Ранее в Кремле сообщили о темах переговоров президентов России и Турции. Они обсудили конфликт в Карабахе, Сирию, Ливию и другие темы, в том числе внутриукраинскую проблематику.

28 ноября Эрдоган заявил о готовности Анкары стать посредником между РФ и Украиной. По его словам, турецкая сторона рассчитывает на свое участие в решении кризиса между странами, намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой.