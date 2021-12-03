Блинкен заверил в отсутствии агрессии к РФ со стороны НАТО

НАТО не планирует агрессии против России. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в пятницу, 3 декабря.

«Это не альянс планирует агрессивные действия против России. Единственная агрессия, которую мы видели в последние годы, к сожалению, исходила со стороны России», — сказал Блинкен, выступая на конференции Reuters NEXT, запись доступна на Youtube.

Блинкен заявил, что Россию ждут «очень серьезные последствия» со стороны США и Европы, если она «продолжит конфронтационный курс и возобновит агрессию против Украины».

«Я очень надеюсь, что Россия учитывает это в своем планировании», — добавил он.

В ходе интервью госсекретарь также заявил, что за последние дни США не увидели со стороны Ирана шагов, подтверждающих серьезность его намерений вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В связи с этим, сказал он, Штаты намерены провести переговоры со своими партнерами, чтобы обсудить озабоченности вокруг иранской ядерной программы, в том числе с РФ.

«Мы намерены провести тесные консультации с нашими партнерами: с европейскими странами, Россией, Китаем, а также другими заинтересованными странами, включая Израиль и государства Персидского залива. Нам предстоит определить, есть ли у Ирана хоть какое-то желание серьезно участвовать в диалоге», — указал Блинкен.

Американский Госдеп также сообщил, что США и Евросоюз (ЕС) проведут первую встречу в рамках диалога в сфере обороны и безопасности в начале 2022 года.

«Первая встреча в рамках диалога, направленная на более тесное сотрудничество в области безопасности и обороны, состоится в начале 2022 года при участии Государственного департамента США и министерства обороны США, Еврокомиссии, Европейского агентства по обороне и Европейской службы внешних связей», — говорится в совместном заявлении Энтони Блинкена и верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, которое распространила пресс-служба Госдепа.

2 декабря прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме, она длилась около 40 минут. Как полагают эксперты, подобная продолжительность показала, что шансов на прорыв в переговорах мало.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Кроме того, Песков подчеркнул, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ для определения выхода из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.