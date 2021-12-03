Более 30 омских школ закрыты на карантин из-за ОРВИ

В Омске полностью на карантин закрыли 31 школу. Всего в городе больше 1 тыс. классов перешли на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Помимо школ, на карантин закрываются группы в детских садах. При этом из-за COVID-19 по домам отправили воспитанников 0,43% групп.

В школах почти 20% классов перешли на дистанционное обучение, то есть закрылись на карантин. Коронавирус стал причиной ограничений в 0,66% классов, передает ИА «Город55». В городском департаменте образования объяснили, что карантин вводится в случае, если заболело более 20% детей.

В конце ноября в Хабаровске с начала 2021 года зарегистрирован первый случай заболевания гриппом А. Опасная инфекция обнаружена у двухлетнего ребенка. Вакцинация от гриппа продлится во всех поликлиниках и мобильных пунктах до 1 декабря.