Движение на Циолковского в Нижнем Новгороде перекроют почти на полгода

В Сормовском районе Нижнего Новгорода ограничат движение на одном из участков улицы Циолковского. Соответствующие изменения прописаны в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

Согласно документу, проезд ограничат на отрезке от улицы Мирошникова до Торфяной. Также запрет коснется участка улицы Культуры от дома № 113 до улицы Коперника, пишет ИА «НьюсНН».

Изменения вступят в силу с восьми утра 4 декабря. Снять их планируется не раньше 25 мая 2022 года. По данным городского департамента транспорта, в это время на дорогах будут вестись ремонтные работы.

С 30 ноября в Нижнем Новгороде организовали на улице Кожевенной и прилегающих переулках. На Кожевенной изменения коснулись участка от переулка Казарменный до Кожевенного переулка.