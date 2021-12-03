Прямой эфир
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана
Мир
Блинкен заявил о переговорах Байдена и Путина «в очень скором будущем»
Армия
Российские истребители Су-27 и Су-30 сопроводили самолеты-разведчики США
Общество
Путин наградил более 100 медработников за борьбу с коронавирусом
Мир
Байден заявил о подготовке касающихся России и Украины инициатив
Мир
В ООН призвали участников переговоров по ядерной программе Ирана удвоить усилия
Мир
Медведчук назвал пагубным принятый Верховной радой бюджет Украины
Мир
Путин поздравил президента Киргизии с прошедшими в стране выборами
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом»
Общество
В ВОЗ заявили об обнаружении штамма коронавируса «Омикрон» в 38 странах

Ледовую арену с двумя катками хотят построить в Оренбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Оренбурга появится ледовая арена с двумя катками. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил минспорту проработать вопрос выделения на это федеральных средств в рамках софинансирования.

В свою очередь губернатор области Денис Паслер рассказал, что для расширения возможностей занятиями лыжным спортом разрабатывается проект по строительству Центра занятий зимними видами, передает Урал56.Ру.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в Оренбуржье болеет 50% регулярно занимаются спортом. В среднем по России этот показатель составляет 45,4%.

«Сегодня мы посетили Центр настольного тенниса. В рамках социального партнерства инвестор будет строить здесь Академию по данному виду спорта», — цитирует РИА «Оренбуржье» вице-премьера Чернышенко.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021