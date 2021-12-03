Ледовую арену с двумя катками хотят построить в Оренбурге

В центре Оренбурга появится ледовая арена с двумя катками. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил минспорту проработать вопрос выделения на это федеральных средств в рамках софинансирования.

В свою очередь губернатор области Денис Паслер рассказал, что для расширения возможностей занятиями лыжным спортом разрабатывается проект по строительству Центра занятий зимними видами, передает Урал56.Ру.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в Оренбуржье болеет 50% регулярно занимаются спортом. В среднем по России этот показатель составляет 45,4%.

«Сегодня мы посетили Центр настольного тенниса. В рамках социального партнерства инвестор будет строить здесь Академию по данному виду спорта», — цитирует РИА «Оренбуржье» вице-премьера Чернышенко.