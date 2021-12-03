Блинкен заявил о переговорах Байдена и Путина «в очень скором будущем»

Президент США Джо Байден переговорит с российским лидером Владимиром Путиным в очень скором будущем. Об этом в пятницу, 3 декабря, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Я ожидаю, что они переговорят в очень скором будущем», — сказал он на конференции Reuters NEXT.

Блинкен добавил, что в ходе переговоров Байден подтвердит стремление к предсказуемым и стабильным отношениям с Россией.

Ранее в этот день представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что точная дата предстоящей встречи Путина и Байдена пока не согласована. Он также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что беседа лидеров может состояться 7 декабря. По его словам, такая дата фигурирует в ходе обсуждения.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что одной из тем предстоящих переговоров президентов России и США станет ситуация на Украине. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы Ирана, Ливии и Сирии. Кроме того, разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.

2 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил надежду на то, разговор между президентами России и США состоится в ближайшие дни. Он подчеркнул, что предстоящая беседа является важной в текущих условиях.

За день до этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс приветствовал бы новую личную встречу Путина и Байдена. Он подчеркнул, что НАТО не только верит в диалог с Россией и одобряет любые прямые контакты между ней и Штатами, но и охотно выражает готовность вести диалог с РФ на уровне альянса.

Предыдущая встреча Путина и Байдена прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере. Путин в свою очередь отметил, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.

По итогам саммита лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности.