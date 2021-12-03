Захарова назвала причины агрессии Запада против России

Осведомленность представителей западного крыла мировой политики о так называемых «красных линиях» России заставляет их злиться, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила 3 декабря в эфире телеканала «Россия 1».

«Если бы они этого не знали, они бы, я думаю, так не злились», — ответила дипломат на вопрос, достаточно ли четко представители стран Запада понимают обозначенные руководством России красные линии.

Захарова также отреагировала на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о разработке ключевых элементов своей «стратегической концепции». Она предположила, каким бы был список ценностей альянса с примерами их реализации.

По ее мнению, одним из пунктом могла бы быть защита демократии, которая, как она полагает, является приоритетной ценностью НАТО. Примером тому она иронично назвала убийство лидера Ливии Муаммара Каддафи во время процветания страны.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для России. Она отметила, что именно альянс приблизился к РФ, а не наоборот.

В ноябре глава МИД России Сергей Лавров сообщил о том , что Запад давно пытается спровоцировать Украину на антироссийские действия. Примером этого является втягивание стран постсоветского пространства в Североатлантический альянс.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада обостряют ситуацию и очень поверхностно относятся к предупреждениям России не переходить «красные линии». По его словам, «западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но и в других регионах, близких к нашим границам».

Он обратил внимание, что в Румынии и Польше развернуты системы противоракетной обороны НАТО, которые могут быть использованы.