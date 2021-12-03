Ремонт Мурманского краеведческого музея завершат в конце 2022 года

Сроки завершения реконструкции Мурманского областного краеведческого музея сдвинули на конец 2022 года. Об этом рассказал и.о. министра строительства региона Алексей Грачиков.

«К сожалению, в ходе строительно-монтажных работ при вскрытии полов выяснилось, что перекрытия находятся в ограниченно-способном рабочем состоянии», - объяснил чиновник.

Стоимость работ при этом может увеличиться на 80-100 млн рублей, пишет ИА «Би-порт».

По словам Грачикова, сейчас специалисты проводят полноценный расчет на прогрессирующие разрушения. Они должны разработать новое проектное решение, затем документации необходимо пройти федеральную экспертизу. После этого будут усилены перекрытия и стены здания музея.

Реконструкция краеведческого музея стартовала в мае 2019 года. На сегодняшний день подрядчик капитально отремонтировал кровлю и выполнил некоторые работы внутри здания.