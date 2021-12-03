Отстраненные от работы сотрудники Оренбургской филармонии обратились в суд

Центральный районный суд Оренбурга рассмотрит иск работников областной филармонии, которых отстранили от работы за отказ вакцинироваться. По словам сотрудников культурного учреждения, с приказом об обязательной прививке их ознакомили только в середине октября, а уже с 29 числа они были официально отстранены. Основной причиной стало предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

Истцы требуют через суд признать незаконным решение работодателя. Кроме того они намерены взыскать с руководства филармонии зарплату за время вынужденного простоя, а также моральную компенсацию, информирует 56orb.ru.

Главный врач Синегорской участковой больницы на Сахалине отстранен от должности из-за подозрений в торговле QR-кодами и уничтожении вакцины от коронавируса. Об этом стало известно 22 ноября. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России выявили факт злоупотребления должностными полномочиями. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).