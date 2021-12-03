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Байден объявил о разработке мер по защите Украины от «агрессии» России

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Администрация президента США Джо Байдена готовит комплекс инициатив, касающихся Украины и России. Они направлены на то, чтобы не допустить возможную агрессию Москвы против Киева. Об этом 3 декабря заявил во время выступления американский лидер.

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«Что я делаю — так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для [президента России Владимира] Путина очень, очень трудным то, что, он, как опасаются люди, может сделать. Но это сейчас прорабатывается», — заявил Байден во время выступления в Белом доме.

Кроме того, Байден рассказал, что находится в постоянном контакте с союзниками в Европе и на Украине, сообщил сайт «Газета.Ru».

Ранее, 1 декабря, замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила России невиданными до этого санкциями из-за ситуации на Украине.

На следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на угрозы США ввести в отношении России очередные санкции. По его словам, в Соединенных Штатах утратили культуру диалога. Он подчеркнул, что Россия обязательно отреагирует на недружественные шаги.

Также 2 декабря на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Стокгольме Лавров заявил о готовности РФ к поиску баланса интересов в отношениях с США.

Тогда же госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы ввести против России масштабные экономические санкции в случае ее агрессии в сторону Украины. Он добавил, что Вашингтон заранее проинформирует Москву о деталях данных ограничений.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по данным разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

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