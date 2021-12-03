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Суд оштрафовал рэпера Элджея на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков

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Зюзинский суд Москвы назначил российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку) штраф в размере 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. Заседание состоялось 3 декабря, сам артист на него не явился.

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Узенюка признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ с использованием интернета»).

Ранее, 27 октября, сообщалось, что в Зюзинский районный суд Москвы поступили материалы административного дела о пропаганде наркотиков в отношении Элджея.

Ранее, 20 октября, Зюзинский суд оштрафовал блогера Юрия Дудя на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. Административное дело было возбуждено 26 апреля после проверки интервью Дудя с украинским блогером Ивангаем и рэпером Алишером Моргенштерном на предмет пропаганды наркотиков.

Предпосылкой к этому стало обращение волонтеров Лиги безопасного интернета в ГУ МВД по Москве. Организация просила принять меры реагирования, направленные на пресечение нарушений и привлечение к юридической ответственности виновных лиц.

29 ноября Московский городской суд признал законным штраф в размере 100 тыс. рублей Дудю.

В отношении Моргенштерна также было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино – 2» и Family. После чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.

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