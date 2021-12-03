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Болельщики «Зенита» покинули трибуны на 60-й минуте матча 17-го тура чемпионата России

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Болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» в пятницу, 3 декабря, покинули трибуны на 60-й минуте матча 17-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) против ФК «Ростов».

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В знак солидарности с болельщиками московского ЦСКА фанаты начали уходить с матча через час после начала игры.

Ранее часть болельщиков «Ростова» тоже провела акцию, покинув стадион на 20-й минуте матча.

Задержания после матча ЦСКА – «Зенит», завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга, были проведены 28 ноября. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. Уточнялось, что по окончании встречи фанаты красно-синих зажгли несколько десятков файеров.

В тот же день стало известно, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. При этом не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

Болельщики ЦСКА заявили, что проведут акцию протеста на матче 17-го тура «Тинькофф РПЛ» против «Крыльев Советов». 4 декабря они покинут гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд.

3 декабря к фанатам ЦСКА присоединились болельщики «Динамо». Они покинут трибуну D после первого тайма матча с «Уфой», который пройдет через два дня.

Армейцев поддержало и объединение фанатов «Спартака», которые намерены покинуть трибуны на встрече с «Ахматом» в субботу.

В свою очередь, руководство ЦСКА осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать. Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам.

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