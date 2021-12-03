Капремонт библиотеки вновь сорвался в Сегежском районе Карелии

Управление капстроительства Карелии расторгло договор с фирмой на капремонт библиотеки в Сегеже. Об этом ИА «Карелinform» сообщил первый замглавы районной администрации Алексей Королев.

«Работы по библиотеке ведет управление капитального строительства республики. Я знаю, что сейчас они договор с предыдущей организацией расторгли и заключают новый договор. Но не знаю, прошла ли у них стадия заключения или нет», — рассказал чиновник.

Договорные отношения с подрядчиком расторгли 25 ноября по причине отставания от графика. Компанию включили в реестр недобросовестных поставщиков.

По данным портала госзакупок, контракт на реконструкцию здания библиотеки на улице Мира был заключен с ООО «РСК ВВС-Строй» в конце декабря 2020 года. Его стоимость составила 92,7 млн рублей.

Максимальная стоимость новой закупки оценивается в 75,5 млн рублей. Средства выделены из федерального и республиканского бюджетов. Завершить работы планируется до 31 октября 2022 года.

Здание библиотеки было возведено в 1937 году. В течение десятилетий в нем также размещался краеведческий музей.