Акция «Казачий диктант» снова проходит в Тамбовской области

Всероссийская патриотическая общественно-просветительская акция «Казачий диктант-2021» проходит с 3 по 5 декабря. Все желающие могут пройти тестирование как в онлайн-формате, так и в традиционном, сидя за партой. К онлайн-диктанту могут присоединиться все желающие старше 8 лет.

В Тамбовской области мероприятие проходит второй год подряд. Основной площадкой является Казачья кадетская школа им. графа И.И.Воронцова-Дашкова в Тамбове, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Среди вопросов «Казачьего диктанта» присутствуют вопросы о казачьем круге, об особенностях быта казаков, о литературе, известных людях и других аспектах жизни и деятельности казачества.

Всего в тесте 20 заданий, на выполнение которых дается 60 минут. Для участия в «Казачьем диктанте» необходимо оформить заявку и ответить на вопросы на сайте Всероссийского казачьего общества.