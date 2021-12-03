ФАС выдала предупреждение «Сургутнефтегазу» за злоупотребление на рынке

Компания «Сургутнефтегаз» получила предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о злоупотреблении доминирующим положением на оптовом рынке автобензинов. О выдаче предупреждения ФАС сообщила 3 декабря.

В предупреждении указано, что «Сургутнефтегаз» уклоняется от заключения договоров на поставку нефтепродуктов с не входящими в структуру компании покупателями.

Теперь «Сургутнефтегаз» в течение 10 дней должен предоставить в ФАС предложения о заключении договоров с крупнейшими российскими нефтяными компаниями. Заключение договоров должно произойти в течение 60 дней после получения предупреждения.

«При заключении договоров поставки автомобильных бензинов не допускать снижения объемов, реализуемых на биржевых торгах, включая реализацию в режиме заключения договоров на основе адресных заявок по фиксированной цене, при обеспечении приоритета поставок бензинов на внутренний рынок по отношению к поставкам по экспортным договорам», — говорится в сообщении ФАС.

Ранее, 29 ноября, хакасское УФАС России выдало компании ООО «Торговая сеть «Командор» (магазину «Хороший») предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен на социально значимые продукты питания в городе Сорске, где организация занимает долю более 35%.

22 ноября правительство России утвердило порядок госконтроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). По словам премьер-министра Михаила Мишустина, ФАС будет проводить плановые проверки не чаще одного раза в два года по утвержденному плану, но возможны и внеплановые.