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На доступную среду в Омской области потратят 140 млн рублей

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Власти Омской области направят 140 млн рублей на программу «Доступная среда». Речь идет о реабилитации граждан с инвалидностью и создании для них комфортных условий. Подробности рассказал министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов.

Чтобы подать заявку на установку безопасных спусков в многоквартирных домах, необходимо обратиться в комплексный центр по месту жительства, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

«Еще одна востребованная услуга для омичей с инвалидностью — обеспечение техническими средствами реабилитации. Региональный перечень для инвалидов по зрению, слуху и маломобильных людей включает 19 наименований. Закуплено более 11,5 тыс. единиц ТСР на сумму 62,5 млн рублей. В этом году на эти цели из областного бюджета выделено 20 млн рублей. До конца текущего года планируется закупить более 2,5 тыс. единиц специальных приспособлений, которые жители региона с разными возможностями здоровья получат бесплатно», — сообщил Владимир Куприянов. На 2022 год запланировано обустройство специализированных остановочных пунктов и светофоров.

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