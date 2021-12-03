В Азове провели «разъяснительные беседы» с бродячими псами о терпимости к прохожим

Компания «Азовская судоверфь» провела «разъяснительные беседы» с бродячими псами и попросила не нападать на людей, которые проходят по территории предприятия. Об этом сообщает 3 декабря РЕН ТВ.

По словам директора компании Михаила Бартника, псов собрали во дворе и провели с ними «воспитательную беседу». Глава компании уверен, что эти меры принесут результат.

«Конечно, помогают. Вот вам если будут говорить, что нельзя так поступать – вы же так тоже не будете поступать. У нас очень грамотные и воспитанные собаки», — заверил он.

Также в социальных сетях появилась фотография документа, в котором от имени директора организации докладывают департаменту ЖКХ Азова о том, что вожаку группы собак было указано на усиление ответственности за нарушение и противоправные действия.

30 ноября кинологи рассказали, испытывают ли собаки чувство вины. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, у собак нет представления о морали.

Голубев привел результаты исследования, которые показали, что у собак нет абстрактного мышления, поэтому не стоит пытаться обнаружить у них наличие таких понятий, как совесть, мораль, добро и зло. На то, что животное пытается помириться после того, как его поругали, может указывать отворот головы, прижатые уши, сгорбленная спина. Животное в этот момент совершенно ясно понимает, что хозяин им недоволен, не чувствуя при этом вины за проступки.

При этом Голубев добавил, желание пристыдить собаку принесет больше вреда, чем пользы. Когда животное демонстрирует «вину» или «стыд», на самом деле оно чувствует тревогу и страх. И если всё время стыдить собаку, есть вероятность, что у питомца разовьется тревожное расстройство.