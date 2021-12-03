В ООН призвали участников переговоров по ядерной программе Ирана удвоить усилия

Необходимо удвоить усилия, чтобы вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом в пятницу, 3 декабря, на брифинге заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы призываем всех участников переговоров удвоить усилия, чтобы выйти на реализацию этих договоренностей», — отметил он, отвечая на вопрос о позиции генсека ООН Антониу Гутерриша относительно итогов очередного раунда консультаций в Вене.

29 ноября США заявили о нацеленности на возвращение к соблюдению СВПД с Ираном. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Вашингтон по-прежнему считает своей целью достижение договоренностей о взаимном возвращении к полному соблюдению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее, 24 ноября, Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении призвали Иран немедленно восстановить доступ для Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к объекту TESA в Карадже. Также в обращении сказано, что Тегеран обладает достаточным количеством ядерного топлива, чтобы после обогащения его хватило на производство более одного ядерного заряда.

Также в этот день постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что Россия обеспокоена расширением масштабов ядерной программы Ирана и всё большим ее отклонением от параметров, согласованных СВПД. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо исправлять сложившуюся ситуацию, а также установить причины отклонения Тегерана от ядерной сделки. Переговоры в Вене по восстановлению СВПД Ульянов посчитал единственным путем решения проблемы.

СВПД по иранской ядерной программе заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.