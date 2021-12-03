Суд продлил арест ректору Шанинки Зуеву до марта 2022 года

Суд в пятницу, 3 декабря, продлил арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву. Об этом сообщил адвокат Зуева Сергей Севрук.

Под арестом Зуев пробудет до 7 марта 2022 года, отмечает телеканал РЕН ТВ.

Защита ректора Шанинки настаивала на мере пресечения, не связанной с лишением свободы, так как у Зуева есть проблемы со здоровьем.

«По эпизоду о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников РАНХиГС Зуев, конечно, не признает вину, он даже не видел документов об их устройстве на работу и не понимает, о чем идет речь», — пояснил Севрук ТАСС.

Также Севрук указал, что Зуев познакомился с экс-замглавы Минпросвещения и бывшим вице-президентом Сбербанка Мариной Раковой только на допросе.

По версии следствия, в 2018 году Зуев, а также Ракова и бывший заместитель гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгений Зак вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств вуза.

Они заключили 12 подложных договоров между академией и сотрудниками Минпросвещения РФ с целью их фиктивного трудоустройства по совместительству на должности научных сотрудников Института общественных наук, который является структурным подразделением вуза.

Следствием установлено, что новые сотрудники не выполняли своих трудовых обязанностей. В результате РАНХиГС причинен ущерб более чем на 20 млн рублей.

Кроме того, 25 ноября суд перевел исполнительного директора Шанинки Кристину Крючкову из СИЗО под домашний арест. По версии следствия, она участвовала в проекте, в котором выявили подделку отчетной документации. Сотрудница Шанинки признала свою вину и дала показания против Зуева.

Ракову арестовали 7 октября по делу о хищениях бюджетных средств в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Ей и Заку 19 ноября предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).