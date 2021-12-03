Роспотребнадзор подготовил инструкцию по правильному выбору мандаринов

Роспотребнадзор выложил в Instagram инструкцию о том, как правильно выбирать мандарины, в пятницу, 3 декабря. В ведомстве предложили внимательно изучить ее накануне новогодних праздников.

В Роспотребнадзоре отметили, что мандарины можно брать, если они ароматные, упругие, равномерно окрашенные и с легко отделяющейся кожурой.

Фрукт покупать не стоит, если мандарин слишком мягкий или слишком твердый и сухой, если его кожура повреждена или на ней есть вмятины и особенно если на нем есть признаки плесени и гнили.

Чем светлее кожура мандарина, тем кислее будет его мякоть, сообщается на сайте kp.ru.

Также в ведомстве рассказали, что хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов. Но если вы не собираетесь съесть мандарины сразу, не обрывайте листочки с веточек. Так цитрусовые сохранятся дольше. Чтобы мандарины сохранились еще дольше, их кожицу можно смазать растительным маслом и положить фрукты в отсек холодильника, где сохраняется температура +6 градусов.

Ранее, 29 октября, заместитель начальника отдела организации надзора по гигиене питания и контроля за продукцией в обороте управления санитарного надзора Роспотребнадзора Дмитрий Макаров в беседе с «Известиями» прокомментировал запрет на ввоз турецких мандаринов в Россию.

По его словам, проанализировав систему быстрого оповещения по качеству пищевых продуктов (RASFF, система Европейского союза), Роспотребнадзор получил информацию о выявлении в турецких мандаринах пестицида хлорпирифос.