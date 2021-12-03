Болельщики «Ростова» покинули трибуны на 20-й минуте матча 17-го тура РПЛ

Болельщики ФК «Ростов» покинули трибуны на 20-й минуте выездного матча 17-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) против петербургского «Зенита».

В знак солидарности с болельщиками московского ЦСКА фанаты начали уходить с матча в 19:30 мск — через полчаса после начала игры.

Фанаты «Зенита» также собираются покинуть трибуны на 60-й минуте матча.

Массовые задержания после матча ЦСКА– «Зенит», завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга, были произведены 28 ноября. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. Уточнялось, что по окончании встречи фанаты красно-синих зажгли несколько десятков файеров.

В тот же день стало известно, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. При этом не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

Болельщики ЦСКА заявили, что проведут акцию протеста на матче 17-го тура «Тинькофф РПЛ» против «Крыльев Советов». 4 декабря они покинут гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд.

3 декабря к фанатам ЦСКА присоединились болельщики «Динамо». Они покинут трибуну D после первого тайма матча с «Уфой», который пройдет через два дня.

Армейцев поддержало и объединение фанатов «Спартака», которые намерены покинуть трибуны на встрече с «Ахматом» в субботу.

В свою очередь, руководство ЦСКА осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать. Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам

Ранее в воскресенье футболисты петербургского «Зенита» в гостях обыграли московский ЦСКА в матче 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» со счетом 2:0.