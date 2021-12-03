Прямой эфир
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана
Политика
Помощник президента России назвал темы переговоров Путина и Байдена
Армия
Российские истребители Су-27 и Су-30 сопроводили самолеты-разведчики США
Общество
Умерла актриса театра и кино Нина Ургант
Мир
Байден заявил о подготовке касающихся России и Украины инициатив
Мир
В Бельгии ужесточат меры против COVID-19
Мир
Медведчук назвал пагубным принятый Верховной радой бюджет Украины
Мир
Путин поздравил президента Киргизии с прошедшими в стране выборами
Мир
Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией возобновится 12 декабря
Общество
В ВОЗ заявили об обнаружении штамма коронавируса «Омикрон» в 38 странах

Болельщики «Ростова» покинули трибуны на 20-й минуте матча 17-го тура РПЛ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Болельщики ФК «Ростов» покинули трибуны на 20-й минуте выездного матча 17-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) против петербургского «Зенита».

Поиграли с огнем: что стоит за инцидентом на матче ЦСКА–«Зенит»
Околофутбольное движение пытается уйти от контроля

В знак солидарности с болельщиками московского ЦСКА фанаты начали уходить с матча в 19:30 мск — через полчаса после начала игры.

Фанаты «Зенита» также собираются покинуть трибуны на 60-й минуте матча.

Массовые задержания после матча ЦСКА– «Зенит», завершившегося со счетом 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга, были произведены 28 ноября. В столичном главке МВД подтвердили эти данные. Уточнялось, что по окончании встречи фанаты красно-синих зажгли несколько десятков файеров.

В тот же день стало известно, что сотрудники полиции составили 51 протокол об административных правонарушениях. При этом не менее 25 болельщикам ЦСКА может грозить запрет на посещение спортивных мероприятий в России.

Болельщики ЦСКА заявили, что проведут акцию протеста на матче 17-го тура «Тинькофф РПЛ» против «Крыльев Советов». 4 декабря они покинут гостевой сектор на предстоящем выезде в Самаре, когда на табло будет 19 минут и 11 секунд.

3 декабря к фанатам ЦСКА присоединились болельщики «Динамо». Они покинут трибуну D после первого тайма матча с «Уфой», который пройдет через два дня.

Армейцев поддержало и объединение фанатов «Спартака», которые намерены покинуть трибуны на встрече с «Ахматом» в субботу.

В свою очередь, руководство ЦСКА осудило использование болельщиками такого количества пиротехники, однако подчеркнуло, что невиновные не должны страдать. Клуб пообещал оказать юридическую поддержку своим фанатам

Ранее в воскресенье футболисты петербургского «Зенита» в гостях обыграли московский ЦСКА в матче 16-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» со счетом 2:0.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021