Медведчук назвал пагубным принятый Верховной радой бюджет Украины

Верховная рада Украины приняла пагубный для страны бюджет на 2022 год. Об этом 3 декабря заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«То, что Верховная рада утвердила и приняла бюджет в сроки, — это плюс, но на этом все плюсы заканчиваются… Это пагубный бюджет», — отметил он в интервью телеканалу UkrLive.

Ранее парламент Украины принял госбюджет на 2022 год с дефицитом 3,5% ВВП и инфляцией на уровне в 6,2%.

По словам Медведчука, 43,5% доходной части бюджета — это заимствования.

«То есть мы на себя не зарабатываем. Мы себя не можем обеспечить — страну и людей и при этом рассказываем о каких-то проектах», — объяснил он.

30 ноября Верховная рада приняла закон о повышении налогов.

Документ поддержали 210 депутатов из пропрезидентской партии «Слуга народа», 18 — из партии «За будущее», 19 — из партии «Доверие» и шесть внефракционных депутатов.

Законопроект повышает налоги не только для всего бизнеса, но и для простых граждан.

В случае подписания президентом Украины Владимиром Зеленским документ вступит в силу с 1 января 2022 года.