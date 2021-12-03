Медведчук назвал пагубным принятый Верховной радой бюджет Украины
Верховная рада Украины приняла пагубный для страны бюджет на 2022 год. Об этом 3 декабря заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«То, что Верховная рада утвердила и приняла бюджет в сроки, — это плюс, но на этом все плюсы заканчиваются… Это пагубный бюджет», — отметил он в интервью телеканалу UkrLive.
Ранее парламент Украины принял госбюджет на 2022 год с дефицитом 3,5% ВВП и инфляцией на уровне в 6,2%.
По словам Медведчука, 43,5% доходной части бюджета — это заимствования.
«То есть мы на себя не зарабатываем. Мы себя не можем обеспечить — страну и людей и при этом рассказываем о каких-то проектах», — объяснил он.
30 ноября Верховная рада приняла закон о повышении налогов.
Документ поддержали 210 депутатов из пропрезидентской партии «Слуга народа», 18 — из партии «За будущее», 19 — из партии «Доверие» и шесть внефракционных депутатов.
Законопроект повышает налоги не только для всего бизнеса, но и для простых граждан.
В случае подписания президентом Украины Владимиром Зеленским документ вступит в силу с 1 января 2022 года.