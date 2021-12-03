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Президент США Джо Байден простудился

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Президент США Джо Байден в пятницу, 3 декабря, объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук.

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«Я в порядке, я делаю тесты на COVID-19 каждый день <...> У меня есть полуторагодовалый внук с простудой, и он любит целовать деда <...> Короче, это просто простуда», — заявил Байден в ответ на вопрос журналиста о его здоровье.

Накануне президент США на фоне прогнозируемого роста заболеваемости COVID-19 в стране в зимний период представил новый план по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он предусматривает расширение масштабов тестирования и вакцинации населения вместо введения новых локдаунов.

В тот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не собираются отменять действующие ограничения на авиасообщение с рядом государств, пока не будут получены более полные сведения о новом штамме COVID-19 «Омикрон». Также она уточнила, что власти страны рассмотрят вопрос о необходимости введения дополнительных ограничений.

С 29 ноября в США действует запрет на въезд для жителей восьми стран Африки из-за распространения нового штамма «Омикрон». Мера затронула Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Зимбабве, Намибию, Лесото, Эсватини, Мозамбик и Малави.

В тот же день во Всемирной организации здравоохранения отметили высокую вероятность потенциального дальнейшего распространения «Омикрона» на глобальном уровне. В связи с этим ВОЗ призвала ускорить темпы вакцинации населения стран и увеличить тестирование туристов, прибывающих из районов, где выявлена передача «Омикрона».

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