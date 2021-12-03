Ремонт еще пяти дворов завершили в Пскове

В Пскове в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» завершили капитальный ремонт еще пяти дворов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

Приемка работ состоялась на улице Генерала Маргелова, 15, и в переулке Олега Зобова, 3. Подрядчик привел в порядок проезды и тротуары, заменил бортовой камень, плиты и люки, а также отрегулировал положение крышек колодцев и засеял газон. У дома № 3 по переулку Олега Зобова обустроено парковочное пространство.

Также дворы приняты у дома № 75 по Рижскому проспекту, у дома № 65 по улице Юбилейной и у дома № 58 по Октябрьскому проспекту. Там специалисты выполнили аналогичные работы.

Заказчиком выступало управление горхозяйства администрации города. Средства на ремонтные работы выделили из городского бюджета.

В ноябре сообщалось, что в Пскове привели в нормативное состояние участок улицы Инженерной. Работы выполнены на отрезке от улицы Индустриальной до Алтаева, а также на дублере вдоль жилых домов от № 12 до № 100, который не ремонтировался более 30 лет.