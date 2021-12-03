Кровлю поселковой школы отремонтируют в Тверской области

Власти Тверской области выделят средства на капитальный ремонт кровли школы в Оленинском муниципальном округе. Об этом сообщает региональное правительство.

По данным властей, образовательное учреждение включат в программу по укреплению материально-технической базы. Соответствующая документация уже подготовлена. Ремонтные работы запланированы на 2022 год.

Как уточняют «Тверские ведомости», 23 ноября губернатор Игорь Руденя встретился с главой округа Олегом Дубовым. Они обсудили капремонт школы, которой в этом году исполнилось 110 лет, а также вопрос газификации округа.

В 2022–2023 годах в Оленино введут в эксплуатацию газовые сети общей протяженностью 33,5 км.