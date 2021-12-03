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Путин поздравил президента Киргизии с прошедшими в стране выборами

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Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с успешным проведением в стране парламентских выборов. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщили в Кремле.

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«С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства России и Киргизии, а также тесное взаимодействие в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве», — добавили в Кремле.

Парламентские выборы в Киргизии прошли 28 ноября. По предварительным данным, в состав парламента проходят шесть партий: «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Ыйман Нуру», «Альянс» и «Бутун Кыргызстан». Явка составила около 35%, в настоящее время продолжается подсчет голосов в ручном режиме.

В день выборов Жапаров обратился к политикам, призвав признать итоги парламентских выборов в республике. Также он подчеркнул, что состоявшиеся выборы были честными и прозрачными.

29 ноября наблюдатель миссии СНГ Василий Волков заявил, что парламентские выборы в Киргизии прошли в соответствии с конституцией республики, а также с принципами «свободы и прозрачности». При этом опрошенные «Известиями» эксперты прогнозировали очередную волну протестов после выборов.

В тот же день в столице Киргизии прошел митинг пяти оппозиционных партий, которые не признают итоги парламентских выборов. Как сообщил корреспондент «Известий» с места событий в Бишкеке, в митинге принимали участие около 150 человек.

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