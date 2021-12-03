Очевидцы сообщили о четырех выстрелах в таксиста в ходе инцидента в Москве

Водитель Cadillac Escalade, ранивший таксиста на Большой Грузинской улице в Москве, выстрелил в его сторону как минимум четыре раза. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидцев происшествия, которые засняли момент нападения.

На кадрах видна улица в центре Москвы и слышны четыре выстрела. Мимо автора ролика сначала проехала машина такси, а за ней — черная иномарка.

Ранее в пятницу уголовное дело о хулиганстве было возбуждено после стрельбы в центре Москвы, сообщается на сайте kp.ru. Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.

Конфликт между водителем Cadillac Escalade и таксистом произошел на Большой Грузинской улице в Москве ранее в этот день. После словесной перепалки водитель иномарки открыл стрельбу, предварительно, из травматического оружия. Злоумышленник был задержан, пострадавшего госпитализировали.

Как рассказал очевидец конфликта, таксист не поехал на зеленый свет светофора, тем самым помешал проезду Cadillac Escalade, который стоял за ним.

Позже стало известно, что подозреваемый в нападении на таксиста уже был замечен в дорожных конфликтах и ранее был судим.