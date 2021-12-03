Более 120 катков и хоккейных кортов откроют в Тюмени

В Тюмени продолжают заливать ледовые катки и хоккейные корты — всего планируется подготовить 124 объекта. Для получения хорошего льда нужно пролить не менее 30–40 раз.

В мэрии уточнили, что все площадки будут готовы к середине декабря, если погодные условия позволят, передает портал «Наш город». Перечень адресов, где можно покататься на коньках или поиграть в хоккей, опубликован в группе ВК городского департамента по спорту и молодежной политике.

Напомним, ледовый каток появится на территории Центрального парка культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска. Ранее рабочие начали активно монтировать спортивное сооружение. Как только позволят погодные условия, каток примет первых посетителей. В предыдущие годы это место отдыха пользовалось популярностью у горожан.